Жахлива ДТП під Харковом: легковий автомобіль влетів у вантажівку, загинула шестимісячна дитина

На Харківщині, де нещодавно вантажівка розчавила таксі з пасажирами, сталася чергова ДТП. Під час аварії загинула шестимісячна дитина, яка знаходилась в автомобілів на задньому сидінні та не була пристебнута ременями безпеки. Її мати, яка керувала автівкою, доставлена з травмами до лікарні. Про це повідомляє Національна поліція в Харківській області.

Так, 29 грудня об 11:56 до чергової частини Чугуївського РУП надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на трасі поблизу селища Іванівка Чугуївського району.

«За попередніми даними, автомобіль „Toyota“ під керуванням 42-річної жінки рухався у напрямку Харкова. Водійка не впоралась із керуванням, її автомобіль викинуло на зустрічну смугу, в результаті чого відбулось зіткнення із транспортним засобом „Газель“. Дитина загинула на місці. Водійку „Toyota“ із травмами доставили до харківської лікарні. Також механічні ушкодження отримала вантажівка „MAN“», — повідомили правоохоронці.

Як писали «ФАКТИ», Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував включити до порядку денного Верховної Ради чотири законопроекти, пов'язані з посиленням відповідальності за порушення безпеки руху. Засідання комітету проводилося у Харкові, де у ДТП потрапив його представник, «слуга народу» Олександр Куницький. Йому виписали штраф у розмірі 340 гривень за порушення вимоги дорожнього знака 5.16 (напрямок руху смугами).

Фото: відділ комунікації поліції Харківської області

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