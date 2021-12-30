Керував обстрілами українських позицій: СБУ оголосила підозру ватажку бойовиків

Бойовику «ЛНР», якого у зоні проведення операції Об'єднаних сил під час спроби перетнути лінію розмежування затримали бійці ЗСУ, повідомили про підозру за статтею про участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Як повідомили в СБУ, за попередньою інформацією, учасник НЗФ втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції. Він був у військовій формі російського зразка.

«Під час досудового розслідування встановлено, що затримано командира мотострілецького підрозділу противника. Під його керівництвом бойовики угруповання брали участь в обстрілі позицій українських військових. За даними слідства, у лютому 2020 року зловмисник отримав громадянство РФ», — зазначили у СБУ.

Бойовику обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше про затримання чоловіка у російській формі повідомляли в командуванні ООС — його помітили бійці ЗСУ вранці 27 грудня. Пізніше стало зрозуміло, що він був під сильним впливом наркотиків.

Фото СБУ

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter