«Махач» під головною ялинкою країни: у Києві на Софійській площі сталася масова бійка (відео)
У Києві в новорічну ніч на Софійській площі біля головної ялинки країни відбулася масова бійка. Відео події опублікував Telegram-канал «Киевский Трэш».
Увага! На відео чути нецензурну лайку!
Причини бійки невідомі. Очевидці зняли бійку на відео. На кадрах запису видно, як кілька чоловіків обмінюються між собою ударами.
Такий «махач» тривав кілька хвилин. Після цього учасники побоїща зникли у натовпі. Під час бійки було чути нецензурну лайку.
Як писали «ФАКТИ», у Львові новорічної ночі між чоловіками — власником квартири та орендарем — виник конфлікт. Перший ударив другого ножем у серце. Поранення виявилося смертельним.
Фото: Апостроф204
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