«Махач» під головною ялинкою країни: у Києві на Софійській площі сталася масова бійка (відео)

У Києві в новорічну ніч на Софійській площі біля головної ялинки країни відбулася масова бійка. Відео події опублікував Telegram-канал «Киевский Трэш».

Увага! На відео чути нецензурну лайку!

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Причини бійки невідомі. Очевидці зняли бійку на відео. На кадрах запису видно, як кілька чоловіків обмінюються між собою ударами.

Такий «махач» тривав кілька хвилин. Після цього учасники побоїща зникли у натовпі. Під час бійки було чути нецензурну лайку.

Як писали «ФАКТИ», у Львові новорічної ночі між чоловіками — власником квартири та орендарем — виник конфлікт. Перший ударив другого ножем у серце. Поранення виявилося смертельним.

Фото: Апостроф

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