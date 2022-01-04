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Вбивши матір, киянин вистрибнув з п'ятого поверху, але залишився живим

14:40 4 січня 2022
Вбивши матір, киянин вистрибнув з п&#39;ятого поверху, але залишився живим

У Києві молодий чоловік жорстоко вбив власну матір, помстившись їй за те, що вона не дала йому грошей. Як повідомили в поліції Києва, жінці було завдано численних ударів по голові.

Намагаючись уникнути розплати за скоєне, молодик викинувся з вікна на п'ятому поверсі на вулиці Академіка Корольова, але залишився живим.

Тепер за вбивство йому загрожує довічне ув'язнення.

«Син вимагав гроші на особисті потреби. Отримавши відмову, він завдав жінці численних ударів по голові гітарою і стільцем, уламки яких ми вилучили як речові докази. Зрозумівши, що 65-річна мати мертва, син вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Киянина 1995 року народження ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар.

Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід. Також буде проведено судово-психіатричну експертизу, щоб встановити ступінь його осудності.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року до вищої міри покарання засудили мешканця Чернігова, який у стані алкогольного сп'яніння позбавив життя однорічну доньку та намагався вбити 2-річного сина.

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