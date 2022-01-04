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Події

Під Запоріжжям чоловікові вибухом гранати відірвало руку: стала відома причина

15:32 4 січня 2022
Зброя

У Запорізькій області у реанімаційне відділення лікарні потрапив чоловік, який отримав вибухові травми — осколкові поранення кінцівок та тулуба, а також травматичну ампутацію кисті руки.

Як повідомили у ГУНП у Запорізькій області, вибух пролунав у квартирі, в якій постраждалий жив разом із дружиною.

«Встановлено, що постраждалий, перебуваючи за місцем проживання, у квартирі, самостійно розбирав запал гранати „Ф-1“, внаслідок чого стався вибух. 51-річний мешканець Дніпрорудного отримав численні тілесні ушкодження. У будинку більше ніхто не постраждав», — зазначили у поліції.

Правоохоронці знайшли в квартирі достатню кількість боєприпасів — було вилучено понад 170 бойових патронів різних калібрів, граната «РГД» без запалу часів Другої світової війни та ще одна — із запалом, барабан із патронами калібру 7, 62 мм, 3 штик-ножа та, схоже, гвинтівку «Мосіна».

Фото НПУ

Фото НПУ

Потерпілий пояснив, що боєприпаси він збирав упродовж тривалого часу — відкопував у полі та зберігав за місцем проживання.

Фото НПУ

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Раніше на Івано-Франківщині завершили розслідування спроби замаху на суддю — один із місцевих жителів, чия справа розглядалася у суді, підклав служителю Феміди у гараж гранату Ф-1.

Фото із сайту ГУНП у Запорізькій області

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