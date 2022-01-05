У смертельній ДТП під Черкасами зіткнулися вантажівка та легковик, є постраждалі

У Черкаській області на трасі Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань важка вантажівка КАМАЗ, яка не поступилася дорогою, зіткнулася з легковим автомобілем «ВАЗ-2115».

Як повідомляють у ГУНП у Черкаській області, один із пасажирів «ВАЗу» від отриманих травм помер у Смілянській лікарні.

«У легковому автомобілі з 25-річним водієм перебували двоє пасажирів — 20-річний хлопець та 19-річна дівчина. Водій та дівчина перебувають у лікарні. Ще один постраждалий помер», — повідомили у поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, що днями у Рівному повідомили про підозру водію, який уночі смертельно травмував пішохода та втік з місця ДТП. Постраждалим, який помер у лікарні, виявився боєць ЗСУ, який приїхав у відпустку і за тиждень мав повернутися на службу за контрактом.

Фото ГУНП у Черкаській області

305

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter