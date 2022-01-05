Вдарила 100 разів ножем та відрізала голову: на Херсонщині жінка жорстоко розправилася із співмешканцем

Трагедія сталася увечері 3 січня у селі Великі Копані Херсонської області. Під час вечері 50-річна жінка накинулась на свого співмешканця з ножем та через ревнощі нанесла понад сто ножових поранень, відрізала голову та статевий орган.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Херсонскій області, правоохоронцям надійшло повідомлення від мешканців села про те, що у приватному будинку виявлене тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Прибулі поліцейські з’ясували, що загиблий — 38-річний місцевий житель. На його тілі були численні ножові поранення.

На місці вбивства виявлено і співмешканку загиблого, котра зізналась у скоєнні злочину.

Як повідомив начальник відділення поліції № 2 (м. Олешки) Вадим Ковальчук, жінка згадувала, що напередодні разом зі співмешканцем вживала алкогольні напої. Під час застілля чоловік нібито почав її ображати та принижувати, виникла бійка, під час якої жінка схопила ніж та нанесла потерпілому численні поранення. Потім за допомогою ножа та молотка відрізала голову та статевий орган.

Вранці, протверезівши, жінка виявила, що її приятель помер, після чого пішла до знайомого односельця та розповіла йому про злочин.

Як повідомляє прокуратура Херсонської області, олешківські прокурори повідомили жінці про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю. Вирішується питання про тримання підозрюваної під вартою. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

На місці злочину

Нагадаємо, суд поставив крапку у справі сектанта-канібала з Вінницької області та засудив убивцю до довічного ув'язнення.

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