Страшна знахідка: у Харкові біля під'їзду будинку у пакеті виявили мертве немовля

Увечері 6 січня до поліції Шевченківського району Харкова надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єсеніна біля під'їзду багатоквартирного житлового будинку виявлено пакет з немовлям.

Поліцейські провели обхід квартир у багатоповерхівці з метою розшуку батьків померлої дитини. Крім того, вони опитали місцевих жителів та переглянули записи камер відеоспостереження.

Попередньо було встановлено, що мати померлого немовля — 22-річна студентка одного з навчальних закладів Харкова. Вона іноземка. Наразі жінка перебуває у лікарні.

Для встановлення причини смерті тіло дитини направлене на судово-медичну експертизу.

За навмисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини передбачено кримінальну відповідальність терміном до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Тернополем жінка викинула у пакеті новонародженого немовля. Дитина була жива й плакала. Її вчасно доправили до лікарні.

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter