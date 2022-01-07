Страшна знахідка: у Харкові біля під'їзду будинку у пакеті виявили мертве немовля
Увечері 6 січня до поліції Шевченківського району Харкова надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єсеніна біля під'їзду багатоквартирного житлового будинку виявлено пакет з немовлям.
Поліцейські провели обхід квартир у багатоповерхівці з метою розшуку батьків померлої дитини. Крім того, вони опитали місцевих жителів та переглянули записи камер відеоспостереження.
Попередньо було встановлено, що мати померлого немовля — 22-річна студентка одного з навчальних закладів Харкова. Вона іноземка. Наразі жінка перебуває у лікарні.
Для встановлення причини смерті тіло дитини направлене на судово-медичну експертизу.
За навмисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини передбачено кримінальну відповідальність терміном до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, під Тернополем жінка викинула у пакеті новонародженого немовля. Дитина була жива й плакала. Її вчасно доправили до лікарні.122
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