Все серйозно: стала відома причина масової евакуації студентів Харківського університету

У четвер, 13 січня, у Харкові трапилося НП — виникла пожежа у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

Як повідомляє видання KHARKIV Today, пожежа виникла у головному корпусі, всіх студентів та викладачів евакуювали.

На гасіння пожежі направили шість автомобілів ДСНС. За однією з версій, причиною пожежі стали неполадки у проводці.

Видання, посилаючись на очевидців, пише, що горить актова зала на другому поверсі головного корпусу, дим поширився на п'ятий поверх головного корпусу. Цю інформацію підтвердили й рятувальники.

«Вісім автоцистерн, чотири автодрабини, автомобілі Міністерства внутрішніх справ, швидкої допомоги… Займання, попередньо, в актовій залі. Це головний корпус, поверх — треба уточнювати. Щодо постраждалих поки що інформації немає», — повідомив прес-офіцер ГУ ДСНС у Харківській області Дмитро Чайка.

Тим часом «Харків LIVE» викладає відео, зняте біля вишу.

Такі кадри публікує «Харківський зоопарк» .

Цікавим є той факт, що фахівці ДСНС проводили планову перевірку виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у навчальному корпусі університету напередодні. Увагу адміністрації звернули на стан утримання евакуаційних шляхів та виходів, плани евакуації, належний стан та придатність вогнегасників, стан електрогосподарства, а також документацію організації протипожежних заходів та дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у житлових приміщеннях.

Нагадаємо, що вранці 11 січня у Харкові сталася пожежа на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору. Вогонь виник о 08:45 у одноповерховому господарському будинку на території собору. За годину пожежу було ліквідовано, жертв та постраждалих не було.

Фото — скриншот

285

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter