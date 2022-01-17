Жорстоке вбивство хлопчика-сироти: у Запоріжжі поліцією затримано двох підозрюваних

У Запоріжжі затримали підозрюваних у вбивстві 11-річного хлопчика. П'ятикласник зник ще у серпні 2021 року, а 17 січня тіло підлітка знайшли у льоху приватного будинку в Якимівській громаді Запорізької області. Про це повідомила обласна поліція.

Двох раніше судимих чоловіків 45 та 25 років виявили в одній із квартир міста Запоріжжя. У спецоперації із затримання брали участь кримінальний розшук, слідче управління поліції Запорізької області та бійці спецпідрозділу «КОРД».

Прокуратура області наполягає, що затриманих слід залишити під вартою аж до суду. В даний час обидва фігуранти справи підозрюються за двома тяжкими статтями «Викрадення людини» та «Умисне вбивство».

Спецоперацію проводили в одній із квартир у Запоріжжі

За версією слідства, затримані чоловіки викрали хлопця ще наприкінці серпня 2021 року, утримували в підвалі протягом двох тижнів, а потім убили. З 29 серпня 2021 року п'ятикласник перебував у розшуку як зниклий безвісти.

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