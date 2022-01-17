У Запорізькій області знайшли тіло хлопчика, якого розшукували п'ять місяців: подробиці трагедії

Учень 5-го класу школи-інтернату села Терпіння Мелітопольського району Максим Самофалов (2010 року народження) зник 29 серпня — після обіду він пішов з будинку по вулиці Зеленій у селищі міського типу Якимівка і з того часу його ніхто не бачив.

Весь цей час хлопчик перебував у розшуку, як безвісти зниклий. До його пошуків залучили бійців Національної гвардії та кінологів. За фактом зникнення дитини було відкрито досудове розслідування. Співробітники поліції до останнього дня не припиняли слідчо-розшукових заходів.

Проте надії виявилися марними: труп хлопчика було виявлено закопаним у льоху біля одного з приватних будинків.

Місце події вже оглянула слідчо-оперативна група відділу поліції. Тіло направлено в морг для встановлення причин смерті.

Як повідомляє Національна поліція у Запорізькій області, у скоєнні цього тяжкого злочину обґрунтовано підозрюються двоє раніше судимих чоловіків (1976 та 1996 років народження), причетних до викрадення дитини. Оперативники встановили, що вони викрали хлопчика ще наприкінці серпня 2021 року, утримували у підвалі протягом двох тижнів, а потім убили.

Поліцією проводяться невідкладні заходи щодо їх затримання.

За зібраними нині матеріалами, слідством відкрито кримінальні провадження за ознаками особливо тяжких злочинів, визначених у ч.2, ч.3, ч.12 ст. 115 «Умисне вбивство» та ч.3 ст. 146 «Незаконне позбавлення волі чи викрадення людини» Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, що це не перша трагедія, яка торкнулася дітей. Минулого року в Миколаївській області було знайдено мертвою зниклу дитину. Також «ФАКТИ» писали, що вбивця власного сина зненацька помер під час етапування до суду.

Фото Національної поліції

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