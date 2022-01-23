Група туристів потрапила під лавину в Карпатах: перша інформація про потерпілих

Попри інформацію про небезпечні погодні умови у горах туристи продовжують наражати себе на небезпеку. Так, 23 січня під час проходження туристичного маршруту групою у складі 9 чоловік, п'ятьох з них накрило лавиною. Подія трапилась в районі метеостанції Плай, поблизу с. Гукливий Воловецької ТГ, Мукачівського району. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

«Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала та потребує транспортування. Для допомоги залучено гірських рятувальників с. Н. Ворота та с. Пилипець, загалом 10 чоловік та 3 одиниці техніки», — повідомили у відомстві.

Відомо, що постраждалий чоловік 1992 року народження. У нього травма ноги.

Також Головне управління ДСНС України у Закарпатській області повідомило, що 22 січня о 20:00 до Служби порятунку надходило повідомлення про те, що під час катання на лижах, на гірськолижному курорті Пилипець, в районі гори Гимба четверо громадян втратили орієнтири місцевості в умовах туману. Усі заблукалі чоловіки приїхали на Закарпаття зі Львова, Сум та Дніпра.

Зазначимо, що рятувальники не рекомендують зараз відвідувати високогір'я.

«Увага!!! Погіршення погодніх умов! Станом на 08:50, 23.01.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, (видимість до 20 м.), вітер західний, пориви до 17 м/с., температура повітря -19°С. Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я!» — йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook.

Як писали «ФАКТИ», днями в Карпатах трапилася ще одна НП — із травмами до лікарні доставили жінку з дитиною.

Фото: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області

116

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter