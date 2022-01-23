Біда з прикордонниками на Буковині: одного знайшли з тяжким пораненням, другого — мертвим

У Чернівецькій області сталося одразу дві НП з бійцями місцевого прикордонного загону — 22-річний солдат прикордонної служби отримав вогнепальне поранення у груди, а в ніч на 22 січня неподалік українсько-румунського кордону виявили тіло ще одного військовослужбовця. Про це в коментарі УНН повідомив представник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

За словами офіцера, загиблому було 19 років.

«У п'ятницю, неподалік українсько-румунського кордону, було виявлено тіло військовослужбовця без ознак життя. Надалі було викликано карету швидкої медичної допомоги, поінформовано представників поліції та інших правоохоронних органів. Також на місце було викликано офіцерів прикордонного загону для проведення внутрішнього службового розслідування» , — повідомив Бровко.

Пораненого військового госпіталізували, його стан оцінюється як важкий.

«…вночі 23 січня, прикордонним нарядом було отримано інформацію про поранення військовослужбовця на одному з гірських підрозділів. Коли наряд сусідній прибув, то побачив пораненого. Прикордонним нарядом було надано першу медичну допомогу» , — уточнили у прикордонному загоні.

Відомо, що раніше в цьому районі вже фіксували дивні смерті прикордонників — так, у квітні неподалік пункту пропуску «Порубне» прикордонник вчинив акт суїциду. А в серпні було зафіксовано ще одну загибель військового на чергуванні.

Фото Держприкордонслужби України

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