Приїхав за українською пенсією: на Луганщині затримано бойовика «ЛНР»

На лінії розмежування на Луганщині затримали чоловіка, який приїхав отримувати українську пенсію. Затриманий виявився колишнім бойовиком «ЛНР», який брав участь у боях проти українських військових на Бахмутській трасі та в Луганській області.

У СБУ встановили, що до окупантів чоловік приєднався у травні 2015 року. Мешканцю Луганської області довірили обслуговування техніки терористів «ЛНР», облаштування фортифікацій. Чим ще займався громадянин, перебуваючи у лавах ворожих збройних формувань, з'ясовується.

Від окупантів чоловік пішов через конфлікт із ватажками угруповання, потім ховався на окупованій території, і, нарешті, у січні 2022 року був затриманий під час перетину КПВВ. Громадянину за роботу на терористів загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, це вже не перший бойовик «ЛНР», який намагається оформити в Україні пенсію. Восени 2021 року одного такого учасника окупаційних формувань затримали на лінії розмежування. Ще одного спільника окупантів, організатора «референдуму-2014» було затримано при спробі легалізуватися на підконтрольній Україні території.

Фото ssu.gov.ua

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