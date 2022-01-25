Забив до смерті ціпком і підпалив разом із будинком: під Києвом чоловік через ревнощі позбавив свого товарища життя

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області, увечері 12 січня 45-річний житель села Рожни жорстоко ціпком забив свого товариша до смерті. А потім, приховуючи сліди злочину, підпалив його у домі.

У поліцію надійшло повідомлення від мешканки села Рожни про те, що в одному з житлових будинків на вулиці Шляховій сталося загоряння кімнати, а на підлозі знаходилося обгоріле тіло чоловіка.

Виїхавши на місце події, співробітники поліції встановили особу загиблого. Ним виявився 48-річний власник будинку. При ретельному огляді тіла експерти виявили, що не вогонь спричинив смерть господаря: на його голові виявили численні травми.

Як з'ясувалося, до постраждалого у гості прийшли товариш із супутницею. Компанія весело розпивала спиртні напої, після чого гість приревнував свою знайому до господаря. В результаті між чоловіками виник конфлікт. Ревнивець схопив дерев'яний ціпок і кілька разів ударив нею товариша по голові, після чого перетягнув бездиханне тіло до іншої кімнати та підпалив.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів оперативники Броварського районного управління поліції встановили, що до злочинів причетний 45-річний місцевий мешканець. Поліцейські оперативно затримали його.

Слідчі щодо процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили про підозру чоловіка за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) та за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років. А поки що Броварський міжрайонний суд Київської області обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, днями поховали 22-річного хлопця, якого по-звірячому катували і потім убили на Чернігівщині.

Фото із сайту Національної поліції у Київській області

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