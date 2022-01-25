28.52 / 28.87 32.12 / 32.63
Київ: -7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Забив до смерті ціпком і підпалив разом із будинком: під Києвом чоловік через ревнощі позбавив свого товарища життя

18:06 25 січня 2022
Національна поліція затримання

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області, увечері 12 січня 45-річний житель села Рожни жорстоко ціпком забив свого товариша до смерті. А потім, приховуючи сліди злочину, підпалив його у домі.

У поліцію надійшло повідомлення від мешканки села Рожни про те, що в одному з житлових будинків на вулиці Шляховій сталося загоряння кімнати, а на підлозі знаходилося обгоріле тіло чоловіка.

Виїхавши на місце події, співробітники поліції встановили особу загиблого. Ним виявився 48-річний власник будинку. При ретельному огляді тіла експерти виявили, що не вогонь спричинив смерть господаря: на його голові виявили численні травми.

Як з'ясувалося, до постраждалого у гості прийшли товариш із супутницею. Компанія весело розпивала спиртні напої, після чого гість приревнував свою знайому до господаря. В результаті між чоловіками виник конфлікт. Ревнивець схопив дерев'яний ціпок і кілька разів ударив нею товариша по голові, після чого перетягнув бездиханне тіло до іншої кімнати та підпалив.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів оперативники Броварського районного управління поліції встановили, що до злочинів причетний 45-річний місцевий мешканець. Поліцейські оперативно затримали його.

Слідчі щодо процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили про підозру чоловіка за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) та за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років. А поки що Броварський міжрайонний суд Київської області обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, днями поховали 22-річного хлопця, якого по-звірячому катували і потім убили на Чернігівщині.

Фото із сайту Національної поліції у Київській області

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Торт Пломбір

Торт «Пломбір» без випічки та без міксера: простий рецепт від Бабусі Еми

Олександр Усик і Тайсон Ф&#39;юрі

Джошуа дав добро на мегабій Усик — Ф'юрі: названо суму відступних

Княгиня Шарлін

Княгиня Монако порушила тривалу мовчанку, привітавши саму себе із 44-річчям (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.