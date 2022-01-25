Вибили зуби і хотіли вирізати язик: під Черніговом катували та по-звірячому вбили молодого хлопця

Днями на Чернігівщині поховали 22-річного хлопця, якого до смерті побили у Кам'янській Слободі.

Як повідомляє «Суспільне», про подробиці трагедії розповіла місцева мешканка, в будинку якої побили молоду людину. Він прийшов у гості разом зі своєю дівчиною. Якоїсь миті у дім почали ломитися двоє чоловіків, які розшукували хлопця.

«Різали ножем, хотіли язик вирізати, зуби при мені вони вибили. Я теж це бачила… Вони вибили двері. Адже я не хотіла відкривати», — розповіла господиня будинку.

Свідки стверджують, що нападники були п'яними та під дією наркотиків. Їх, до речі, затримали того ж дня, проте одного невдовзі відпустили.

«Поліція встановила, що напередодні компанія молодих людей розпивала спиртні напої. Під час конфлікту, що раптово виник, один з них завдав іншому удари по голові табуреткою. Завдані тілесні ушкодження спричинили смерть потерпілого. Одного з фігурантів, який безпосередньо завдав смертельних ударів, поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це — умисне вбивство, яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років» , — розповіла представниця обласної поліції Наталія Слабеняк.

Раніше під Києвом поліцейські затримали чоловіка, який до смерті побив свою дружину.

А у Дніпрі затримали трьох місцевих жителів — двох чоловіків та жінку, яких запідозрили у причетності до подвійного вбивства. Загиблі — чоловіки без певного місця проживання.

Фото «Суспільного»

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