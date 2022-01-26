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Події

На Одещині чоловік живцем спалив жінку за відмову в інтимі: стали відомі деталі жахливої трагедії

14:57 26 січня 2022
Підпал

На Одещині до 12 років в'язниці Білгород-Дністровський міськрайонний суд засудив чоловіка, який підпалив будинок своєї знайомої, яка відмовила йому в інтимі.

Як пише «УНІАН», трагедія сталася в одному із сіл Білгород-Дністровського району взимку 2018 року. Чоловік проводив додому знайому, з якою вони були разом у гостях. Нетверезий уродженець села Пасічне Саратського району запропонував їй інтим, проте жінка відмовилася.

Отримавши відмову, чоловік того ж вечора заліз у будинок жінки, розбивши скло вхідних дверей. Він повторив свою пропозицію, а коли господиня дома відмовилася, почав бити її по голові табуретом із металевими ніжками. Його жертва знепритомніла.

Зловмисник, побачивши в будинку стареньку мати жінки, заштовхав пенсіонерку на кухню та підпер холодильником вхідні двері, після чого підпалив штори біля дверей і диван у кімнаті, де непритомною лежала його жертва, а сам втік.

Пенсіонерці вдалося втекти — вона вибралася з палаючого будинку через вікно. Тіло її доньки знайшли у хаті. Експерти з'ясували, що жінку вдарили по голові не менше ніж 15 разів і ще 10 разів по руках — вона намагалася захищатися. Хоч постраждала й зазнала тяжких травм, вона була живою, коли почав горіти будинок — жінка отруїлася продуктами горіння.

Раніше довічние ув'язнення отримав житель Полтавської області, який у 2019 році зарубав сокирою батьків, а потім підпалив будинок, щоб приховати сліди злочину.

Фото Pixabay

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