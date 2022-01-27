Трагедія у Дніпрі: з'явилася інформація про затримання стрільця

У Дніпрі затримали військовослужбовця Артема Рябчука, який у ніч проти четверга, 27 січня, розстріляв товаришів по службі та втік з автоматом.

Про це повідомляє мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у соціальних мережах. Він виклав фото, на якому зафіксовано момент затримання, а також зброю, яку військовий забрав із собою.

У поліції повідомили, що дніпряни повідомляли правоохоронцям про підозрілих людей. Під час відпрацювання одного з таких звернень автоматника затримали.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, буде створена комісія з вичення обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця.

За інформацією PavlovskyNews, старшому із загиблих у Дніпрі було 34 роки, а молодший народився у 2002 році. Серед жертв стрільця — 36-річна жінка. На сторінці ресурсу в телеграм викладені фотографії загиблих (18+) під час бійні, а також їхні дані.

Нагадаємо, що восени 2020 року було затримано російського солдата-строковика Антона Макарова, який влаштував бійню на військовому аеродромі «Балтімор» у Воронежі, вбивши товариша по службі та двох офіцерів.

Фото зі сторінки Антона Геращенка у соціальних мережах

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