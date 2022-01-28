В Одесі на робітників обрушилася частина будинку, є загиблий та постраждалі (фото)

В Одесі сталася смертельна НП — під час демонтажу на робітників упала стіна будинку.

Як повідомляють у ДСНС, постраждали троє людей, один з них помер у кареті швидкої допомоги. Надзвичайна подія сталася близько 11:00 у п'ятницю, 29 січня.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Робітники займалися плановим демонтажем будівлі колишнього гуртожитку цементного заводу, що у Суворовському районі Одеси у провулку Хуторському.

ДСНС

Фото ДСНС

Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали одного з робітників, який отримав відкритий перелом ноги, з третього поверху будівлі. Потерпілого передали медикам.

Нагадаємо, що у Запоріжжі на світанку 28 січня у чотириповерховому житловому будинку стався вибух — було повністю зруйновано третій під'їзд, загинула людина, ще двоє постраждали.

Фото ГУ ДСНС в Одеській області

25

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter