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Події

В Одесі на робітників обрушилася частина будинку, є загиблий та постраждалі (фото)

14:43 28 січня 2022
Рятувальники

В Одесі сталася смертельна НП — під час демонтажу на робітників упала стіна будинку.

Як повідомляють у ДСНС, постраждали троє людей, один з них помер у кареті швидкої допомоги. Надзвичайна подія сталася близько 11:00 у п'ятницю, 29 січня.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Робітники займалися плановим демонтажем будівлі колишнього гуртожитку цементного заводу, що у Суворовському районі Одеси у провулку Хуторському.

ДСНС

Фото ДСНС

Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали одного з робітників, який отримав відкритий перелом ноги, з третього поверху будівлі. Потерпілого передали медикам.

Нагадаємо, що у Запоріжжі на світанку 28 січня у чотириповерховому житловому будинку стався вибух — було повністю зруйновано третій під'їзд, загинула людина, ще двоє постраждали.

Фото ГУ ДСНС в Одеській області

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