Під Києвом жорстоко вбили сімейну пару: що відомо зараз

У Обухівському районі Київської області вбили подружню пару бізнесменів. Фото з місця ЧП опублікував начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Фото andrii_nebytov/Instagram

Тіла жертв з ножовими пораненнями були виявлені у мікроавтобусі, повідомляє 24 канал. Бізнес подружжя був пов'язаний із торгівлею пиломатеріалами. 49-річний чоловік та 46-річна жінка приїхали на Київщину з Волині.

Справу будуть розслідувати як умисне вбивство, поліція перевірить версію про замовну розправу.

Нагадаємо, у Жмеринці суд виніс вирок убивці подружжя фермерів. За жорстокий злочин убивцю засудили до довічного ув'язнення.

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