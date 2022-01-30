Поліція по гарячих слідах розкрила подвійне вбивство під Києвом: стали відомі подробиці

Жорстоке подвійне вбивство у місті Василькові під Києвом розкрито по гарячих слідах. За підозрою у розправі над бізнес-подружжям затримано 52-річного мешканця Василькова. Про це повідомила поліція Київської області.

Чорний фургон із тілами підприємців — чоловіка та жінки — був кинутий неподалік центральної частини Василькова. Поліція виявила страшну знахідку увечері 29 січня. «Через численні рани на тілі жертв сніг почервонів від крові», — розповідав голова поліції Київщини після огляду місця злочину.

Слідством встановлено: у бізнес-пари, що торгувала дошками та брусом, виник конфлікт із мешканцем Василькова, орендарем меблевого цеху. Замовивши нову партію товару, васильківець ще не розплатився за попередню поставку — борг становив близько 6 тис. гривень. На цьому ґрунті постачальник та покупець посварилися. Мебляр вирішив помститися і жорстоко побив молотком підприємця, а його дружині завдав кілька ножових ран, через що жінка невдовзі померла. Тіла жертв убивця завантажив у фургон і їздив містом, вирішуючи, як можна позбутися доказів.

«Він сильно кричав на мене. Я скипів, взяв молоток і вдарив… Дружина його сиділа в машині, я двері відкрив і почав бити її ножем», — заявив на допиті затриманий.

Якщо суд визнає мешканця Василькова винним в умисному вбивстві, чоловік може отримати до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Підозрюваного затримано

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