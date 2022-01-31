«Ледь не втратив 11 тисяч»: шахраї придумали дуже хитру схему з доставкою

Після скандалу із ситуацією, коли у ветерана АТО через популярну поштову службу Justin вкрали комп'ютерну техніку на 114 тисяч гривень, у нас у країні з'явилося нове шахрайство, пов'язане з доставкою товару. Про нього розповів у своєму Telegramm-каналі один із майже постраждалих.

Ситуація наступна: на сайті оголошень OLX автор знайшов смартфон IPhone 12 mini за цілком для нього прийнятною ціною — 11 тисяч гривень. І запитав продавця, чи можна його відправити за допомогою безпечного сервісу оплати «OLX-доставка». Той підтвердив. А далі почалися пригоди.

Трошки про те, у чому суть сервісу «OLX Доставка»? Справа в тому, що покупець оплачує товар лише після огляду та отримання у поштовому відділенні. Якщо сподобався товар, він підтверджує оплату. Якщо ні — товар вирушає назад продавцю. Тобто, по суті, це той самий накладений платіж, але без грабіжницьких комісій поштового оператора.

Сама угода відбувається так:

1. Покупець натискає в оголошенні «Купити з доставкою» та вказує, куди йому потрібно відправити товар, оплачує вартість товару та доставку — ця сума списується з картки покупця та резервується на спеціальному умовному escrow-рахунку компанії UaPay .

2. Продавець підтверджує продаж товару та відправляє його по сформованій у профілі OLX накладній на поштове відділення обраного оператора.

3. Покупець приходить до відділення пошти, оглядає товар . Якщо покупця влаштовує товар, він забирає його. І лише в цьому випадку продавцю автоматично відправляється вартість товару (яку сервіс OLX зарезервував на карті покупця).

4. Якщо покупця не влаштовує товар — він може від нього відмовитися і йому на картку знову ж таки автоматично повернеться вся вартість товару (без вартості доставки, оскільки товар вже приїхав до покупця).

І тепер про шахрайство… Як розповів автор, після того, як вони з продавцем домовилися про ціну та умови відправлення, той нібто «надіслав» йому смартфон у вказане відділення «Укрпошти».

У додатку «Укрпошти» покупцеві навіть надійшло повідомлення про те, що посилка до нього прямує.

Однак, гортаючи об`яви OLX, він виявив таке саме оголошення про продаж точно такого ж смартфона від того ж самого продавця. Він попросив свого друга знову зв'язатися з продавцем та запитати щодо наявності IPhone12 mini. На їхній подив, продавець підтвердив, що такий смартфон… все ще продається. Стурбований цим, покупець просто почав моніторити, де його посилка.

І як тільки він отримав повідомлення від «Укрпошти», що «посилка прямує біля відділення», автор швидко пішов у вказане відділення, щоб отримати свій смартфон. Продиктувавши номер накладної дівчині за стійкою, він отримав посилку. Звичайно (після всіх тривожних дзвінків) — захотів її оглянути. І не дарма! Замість смартфона там був сік, снікерс та шоколадка.

Звичайно він зробив відмову від отримання і зажадав від сервісу «OLX-доставка» передоплату назад. І ці гроші повернулися на його карту — але тільки завдяки його уважності та моторності. Чому?

Тому що буквально слідом за ним по ту ж посилку прийшла зовсім інша людина — з його номером накладною. Про це він дізнався від оператора «Укрпошти», яку випадково зустрів на вулиці — вона підійшла до нього та розповіла, що навіть шукала його телефон, щоб повідомити про цю дивну ситуацію.

Дівчина була дуже здивована, коли за посилкою, від якої п'ять хвилин тому відмовився клієнт, прийшла ще одна людина, тому й запам'ятала!

А якби автор відео не прийшов раніше того отримувача на пошту, то інша людина отримала б посилку із соком, снікерсом та шоколадкою (автор допускає, що лдюди роблять це за якусь мізерну винагороду бтиля 200 гривень). А сервіс «OLX-доставка» благополучно передав би зарезервовану передоплату — 11 тисяч гривень — продавцю.

— Ось так моя швидкість та оперативність призвела до того, що ми не постраждали від цієї афери, — завершив автор відео, зазначивши, що якщо ця схема працює, на неї можуть повестися інші люди. І додав, що це — добрий урок для всіх працівників «Укрпошти» — треба запитувати документи!

У коментарях, однак, ситуація спричинила живу дискусію. Дехто засумнівався, що оператор «Укрпошти» міг видати посилку без паспорта. Другі підтвердили, що такі ситуації трапляються, але після резонансу дисципліну на відділеннях підтягнули.

Нагадаємо, що в Україні шириться нове шахрайство з «ковидною тисячею», через що люди просто можуть втратити ці гроші. Також про можливе шахрайство з «ковідною тисячею» свого часу попереджав користувачів «ПриватБанк» .

471

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter