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Події

В Одесі горіла багатоповерхівка: евакуювали 40 людей, зокрема десятьох дітей

12:24 1 лютого 2022
рятувальник

В Одесі у багатоповерховому будинку у Приморському районі міста сталася пожежа. Рятувальники евакуювали близько 40 людей, серед яких діти.

НП сталася на вулиці Балковська у ніч на вівторок, 1 лютого, повідомили в обласному главку ДСНС.

Перші відділення рятувальників, що прибули на місце, приступили до ліквідації загоряння квартири на 7-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку на площі 20 м.кв.

Відкрите полум'я пожежники ліквідували близько пів на п'яту ранку.

Під час гасіння пожежі сходовими маршами ланками газодимозахисної служби евакуйовано 40 осіб, з них 10 дітей.

Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучалися 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 41 рятувальник.

Нагадаємо, на Чернігівщині під час пожежі загинули троє маленьких дітей та їхня мати.

Фото https://www.dsns.gov.ua/

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