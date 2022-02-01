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Події

У Дніпрі жінка напала на чоловіка з ножем на очах у дітей та квартиранта

12:31 1 лютого 2022
Ніж

У Дніпрі мати двох маленьких дітей напала на чоловіка з ножем та поранила його у живіт.

Як повідомляє видання «Репортер» з посиланням на власні джерела, у момент нападу в квартирі також знаходилися діти 2 та 4 років і чоловік, який винаймав у пари кімнату

Коли наряд поліції та медики прибули на виклик, в одній із кімнат на ліжку лежав постраждалий (1982 року народження) з колото-різаною раною живота. Його 22-річна дружина була у неадекватному стані і відмовлялася віддати ніж, який вона продовжувала тримати в руках.

Поліцейські ніж відібрали, на жінку одягли кайданки та доставили її до відділення. Пораненого госпіталізували, а дітей повезли до лікарні на огляд.

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі стався гучний злочин — військовослужбовець Нацгвардії на території «Південмашу» застрелив чотирьох товаришів по службі та співробітницю відомчої охорони, ще п'ятеро людей потрапили до лікарні з пораненнями, у тому числі й дуже тяжкими. У суді, який відправив під варту стрільця, Артем Рябчук свою провину визнав.

Фото Pixabay

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