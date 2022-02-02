У Дніпрі за загадкових обставин загинув ще один нацгвардієць: випустив в голову чергу з автомата

На тлі інформації про ймовірне самогубство Артемія Рябчука — нацгвардійця, який влаштував стрілянину на території «Південмашу» у Дніпрі, вбивши чотирьох товаришів по службі та працівницю відомчої охорони, стало відомо про трагічний епізод зі строковиком Анатолієм Козулею.

Цей 20-річний мешканець Кривого Рога, що служив у частині 3011, скоїв самогубство невдовзі після того, як обмовився батькові про складнощі в армії.

Журналісти ТСН поспілкувалися зі родичем загиблого воїна, і той повідомив, що хлопець пішов на строкову службу наприкінці жовтня 2020 року, а через кілька місяців перевівся на контракт.

У військовій частині, яка базується у його рідному Кривому Розі, він прослужив понад пів року, як його відправили до населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Там солдат охороняв контрольно-наглядовий пункт Батальйонної тактичної групи.

31 липня батьків сповістили про самогубство військового. За офіційними даними, він здійснив постріл у голову, коли стояв на сторожі.

«Він отримав наскрізне вогнепальне кульове поранення голови. Так написано у висновку. Це навіть страшно читати. Постріл здійснив із автомата АК-47. Випустив чергу із трьох набоїв», — розповів батько загиблого солдата Владислав Козуля.

Водночас мотиву у скоєнні самогубства хлопець, за словами його батька, не мав. Він займався спортом, не мав шкідливих звичок, дівчини у нього не було, що виключає будь-які любовні страждання. Та й з боку керівництва частини на солдата нарікань не було.

«Говорили, що він мрія будь-якого командира. Навіщо він це зробив? Не зрозуміло. Ми не віримо в те, що він міг піти на крайні заходи. Він збирався вирушити у відпустку — до ротації залишалося кілька днів», — наголосив Владислав.

Втім, за його словами, під час останньої телефонної розмови юнак розповідав про проблеми у військовій частині.

«28 липня ми розмовляли телефоном. Він казав, що тут відбувається якась х***я. Але жодної конкретики не висловив. Я йому сказав, що якщо захоче розповісти, зможе це зробити вдома, а якщо не захоче, то й не треба. Після цього 29 та 30 числа на зв'язок він уже не виходив. Мої повідомлення у месенджері читав, але не відповідав на них. А 31 липня мені зателефонували і сказали, що він застрелився», — зазначив Владислав Козуля.

Адвокат сім'ї Сергій Дорош, який з'ясовує обставини смерті Анатолія, можливих нестатутних взаємин між солдатами нині не підтверджує, проте й не вірить, що хлопець міг вчинити самогубство — на це не було жодних підстав.

Нині сім'я сподівається на нову слідчу, яку призначили вести резонансну справу лише зараз.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загадкові смерті військовослужбовців в прикордонному загоні у Чернівецькій області.

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