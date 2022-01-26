Загинули троє 20-річних хлопців: у Чернівецькій області в прикордонному загоні загадково вмирають військовослужбовці

У Чернівецькій області, де минулого тижня сталося одразу дві НП у прикордонному загоні — 22-річний солдат отримав вогнепальне поранення, а 19-річного було знайдено застреленим, таке відбувається далеко не вперше.

Як повідомляє «ТСН», всього було зафіксовано чотири випадки, три з яких закінчилися смертю прикордонників. Журналісти стверджують, що всі ці надзвичайні події, на перший погляд, підходять під один сценарій: «цивільні» проблеми закінчилися суїцидом. У родичів інша думка

Один із прикордонників, 24-річний Микола Цикул, загинув на посту під час несення служби у квітні минулого року. «Спочатку у висновках судмедекспертизи вказувалося, що поранень було три — у груди. Але зараз нам дали документи, в яких йдеться про один постріл. Його знайшли на посту: тіло ніби тягли, за три метри від нього лежав автомат і телефон, а каптур від форми лежав під головою. Виявила його дівчина-офіцер, з якою він нібито спілкувався телефоном. Він сказав їй: „Чекай, хтось іде“. Після чого вона почула постріл» , — розповів журналістам батько загиблого.

Пізніше з'явилася інформація про те, що загиблого знайшла не дівчина, а товариш по службі, який знаходився за 50 метрів від місця трагедії, на вежі. Батько загиблого стверджує, що жодних причин для суїциду у сина не було.

Не зрозумілі обставини загибелі й 24-річного Миколи Цикуля, який загинув від кульового поранення у голову у серпні 2021 року. «Розслідування зараз тупцює на місці. Вони допитали свідків, які були із сином на службі, зробили експертизи, та й усе. Я отримав матеріали слідства, не можу їх розголошувати, але я побачив явні розбіжності у показаннях свідків. Написав клопотання про проведення слідчого експерименту щодо чутності пострілу. Тому що свідки кажуть, що вони постріли не чули, хоча чутність автомата — 2000 метрів», — каже батько загиблого та додає, що його син незадовго до трагедії «був свідком незаконних дій товаришів».

Він не розголошує подробиці, однак стверджує, що ця інформація є у справі: «Ситуація і спровокувала конфлікт із цими хлопцями. Він їх попередив, що якщо вони не припинять, то Сергій про них повідомить і їм доведеться відповідати за законом. За 12 годин його знайшли мертвим».

Останні випадки сталися минулого тижня: спочатку знайшли тіло 19-річного військовослужбовця, а за кілька годин з вогнепальним пораненням грудей до лікарні госпіталізували 22-річного прикордонника.

Начальник пресслужби 31-го прикордонного загону Сергій Бровко заявив журналістам, що між двома випадками зв'язку немає: «Зв'язки між подіями не проглядаються, бо вони сталися у різних підрозділах. Перший нещасний випадок стався на рівнині кордону, другий — високо у горах. Усі подальші висновки зроблять слідчі органи. За фактом одного інциденту зараз відкрито кримінальне провадження з позначкою „самогубство“. Щодо іншого продовжується слідство».

Нагадаємо, що тіло прикордонника, який загинув у серпні 2021 року, знайшли в районі села Селятин.

Фото зі сторінки Державної прикордонної служби у соціальних мережах

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