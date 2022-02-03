У Польщі перекинувся автобус з українцями: у салоні перебувало 27 людей

У Польщі потрапив у ДТП автобус з України, який здійснював міжнародний рейс за маршрутом Чернівці-Щецин. Під час руху національною дорогою № 17 у Свидницькому повіті автобус з'їхав з дороги і впав у рів. Про це повідомляє польське видання Swidnik naszemiasto.

Автобус, яким керував 57-річний громадянин України, перевозив 25 пасажирів, з них двоє отримали незначні травми, але від госпіталізації відмовилися.

«За попередніми даними поліції, причиною аварії стало те, що водій заснув за кермом», — повідомили у місцевій поліції, додавши, що швидкість автобуса була незначною, тому серйозних наслідків аварії вдалося уникнути.

Нагадаємо, наприкінці січня у Львівській області на трасі Київ — Чоп злетів з траси автобус із туристами з Польщі.

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