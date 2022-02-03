Смертельна ДТП за участю маршрутки під Львовом: одна людина загинула, шестеро постраждали

Під Львовом зіткнулися маршрутний автобус та автомобіль «Шкода» — водій легковика загинув, а п'ять пасажирів та водій маршрутки потрапили до лікарні.

Як повідомляють у ГУНП у Львівській області, ДТП сталася вранці у четвер, 3 лютого, у селі Рясна Руська.

Фото поліції Львівщини

«Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль „Шкода Октавія“ під керуванням 39-річного мешканця Львова виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом — маршрутним таксі сполученням Львів — Зелів, яким керував 47-річний мешканець Львівського району віком 47 років», — повідомили в поліції.

Фото поліції Львівщини

Водій легковика від травм помер на місці події. Стан постраждалих у лікарні з'ясовують медики.

Нагадаємо, що у Польщі в ДТП потрапив автобус, який здійснював міжнародний рейс за маршрутом Чернівці — Щецін. Автобус, в якому їхало 25 пасажирів, з'їхав з дороги та впав у рів. Двоє українців отримали незначні травми та від госпіталізації відмовилися.

Фото ГУНП у Львівській області

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