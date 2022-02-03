Накрила вихованця своїм тілом: у Дніпрі бійцівські пси покусали до крові жінку з маленьким песиком

У Дніпрі п'яний господар вигулював двох бійцівських псів без намордника і вони накинулися на жінку з маленьким песиком. Вона була змушена закрити тварину своїм тілом і постраждала. Інцидент, який стався біля станції метро «Покровська», зняли на відео та виклали у паблік «Дніпро Оперативний».

У кадрі жінка кличе на допомогу і кричить, тоді як господар собак без особливого ентузіазму намагається їх відігнати, сам ледве тримаючись на ногах. Після кількох невдалих спроб він розвертається і йде, хоча одна з собак ще продовжує шматувати жінку.

В результаті нападу вона отримала численні рвані рани.

Нагадаємо, раніше аналогічний напад агресивних тварин у Харкові закінчився смертю пенсіонерки .

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