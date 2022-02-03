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Події

«Дніпровський стрілок» Рябчук відмовився від усіх своїх свідчень, бо на нього «психологічно тиснули»

22:06 3 лютого 2022
Рябчук

Нацгвардієць Артем Рябчук, який убив у Дніпрі на «Південмаші» своїх товаришів по службі та жінку контролера відомчої охорони, відмовився від показань, які він давав слідчим.

Як повідомляє «Одеса-Інфо», громадськість зібрала нацгвардійцю гроші на приватного адвоката.

Сьогодні його адвокат заявив, що Рябчук є потерпілим. А сам Артем заявив, що відмовляється від своїх показань, даних раніше, які начебто він давав під психологічним тиском у стані сильного хвилювання.


За словами адвоката Ігоря Степанова, йому поки що не відкрили доступ до матеріалів кримінального провадження.

Але він уже подав заяву про внесення до ЄРДР даних про те, щоб було відкрито провадження за чотирма статтями КК, в якому він вимагає визнати Рябчука потерпілим.

Нагадаємо, трагедія на «Південмаші» сталася в ніч проти 27 січня. Нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв з автомата своїх товаришів по службі. П'ятеро людей загинули, ще п'ятьох було поранено. Серед загиблих, окрім нацгвардійців, 36-річна жінка — контролер відомчої охорони.
На суді Рябчук свою провину визнав та попросив відправити його до СІЗО.

Суд засудив стрільця до 60 діб арешту без права внесення застави.

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