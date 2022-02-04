Маршрутка Київ — Ромни розбилася під Полтавою: багато постраждалих

Увечері 3 лютого на автодорозі Суми — Пирятин поблизу села Вишневе Полтавської області сталася ДТП, у якій постраждали 11 людей, повідомили в обласному главку поліції.

На місці аварії поліцейські встановили, що сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: вантажівки Renault Magnum, легковика Cherry Amulet, мікроавтобуса Mercedes-Mercedes-Benz-Sprinter сполученням Київ — Ромни та сідлового тягача Volvo з напівпричепом.

Внаслідок ДТП 11 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та доправлені до лікарень. Серед травмованих два водії — Cherry Amulet та Mercedes-Benz-Sprinter, а також 9 пасажирів мікроавтобуса. Більшість травмованих — мешканці Сумщини та Київщини.

Обставини та причини ДТП з'ясовуються слідством.

Майже у цей же час на Херсонщині сталася аварія, в якій загинула людина, повідомляє Depo.Herson.



ДТП сталася біля села Тягинка — легковий автомобіль з'їхав на зустрічну смугу та врізався в автобус, який перевозив працівників птахофабрики.



За кермом легковика перебував чоловік пенсійного віку. Він загинув. В автобусі, за попередніми даними, дев'ять травмованих. Трьом медики, які прибули на місце події, надали допомогу на місці, шестеро госпіталізовані. Одна жінка перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, 3 лютого вдень під Львовом зіткнулися маршрутний автобус та автомобіль «Шкода». Внаслідок аварії водій легковика загинув, п'ять пасажирів та водій маршрутки потрапили до лікарні.

Фото pl.npu.gov.ua

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