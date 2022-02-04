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Події

Проскочив на червоний: у Києві військова вантажівка спровокувала велике ДТП, в якому постраждала дитина

12:47 4 лютого 2022
ДТП

У Києві на перехресті проспекту Бажана та Харківської площі сталася ДТП за участю військової вантажівки, передає «Киев Сейчас».

Попередньо, Toyota та мікроавтобус рухалися площею на зелений сигнал світлофора. У цей момент проспектом їхала колона військових. Одна вантажівка, проігнорувала червоне світло світлофора й врізалася у Toyota та мікроавтобус.

В аварії постраждала 12-річна пасажирка Toyota. Її госпіталізували.

На місці аварії працюють поліцейські та рятувальники.

Нагадаємо, 3 лютого під Полтавою розбилася маршрутка Київ — Ромни, 11 людей постраждали. Цього ж дня на Херсонщині легковий автомобіль врізався в автобус, який перевозив людей. Водій легковика загинув.

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