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Події

На Львівщині батько зарізав рідного сина та його друга: суд ухвалив рішення

15:19 4 лютого 2022
На Львівщині батько зарізав рідного сина та його друга: суд ухвалив рішення

На Львівщині до довічного ув'язнення засудили чоловіка, який під час застілля зарізав свого сина та його приятеля.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, 48-річного мешканця Стрийського району Львівської області визнано винним в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Трагедія сталася навесні 2018 року. Чоловік та його син із товаришем разом розпивали алкогольні напої. Під час застілля виникла сварка. Господар будинку схопив ніж і вбив хлопців — смерть настала через численні поранення, завдані у грудну клітину, спини та шиї жертв.

Раніше у Вінниці поліцейські затримали 40-річну жінку, яка у стані алкогольного сп'яніння кілька разів вдарила 76-річного чоловіка сокирою та залишила помирати у квартирі, відкривши газові конфорки. Вона забрала цінні речі, і разом із 13-річним сином чоловіка поїхала до готелю. У поліцію про те, що сталося, повідомив підліток. Медики, які приїхали на виклик, не змогли допомогти його батькові.

Фото Pixabay

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