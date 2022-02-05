У Полтаві чоловік поранив ножем двох відвідувачів торгового центру, один із них помер від ран

У Полтаві в суботу, 5 лютого, сталася поножовщина між відвідувачами торгового центру, внаслідок якої один чоловік загинув, а ще одного було поранено.

Як повідомили у поліції Полтавської області, конфлікт спровокував відвідувач ТЦ 1959 року народження, який і завдав ножових поранень двом своїм опонентам. Один із них помер на місці, а іншому надається медична допомога.

Наразі правоохоронці вирішують питання про затримання фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру.

Кримінальне провадження здійснюється під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури за частиною 1 статті 115 («Умисне вбивство»), частиною 3 статті 15 та частиною 1 статті 115 («Замах на навмисне вбивство») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, минулого року схожий злочин був скоєний в одному з полтавських ТРЦ. Там зловмисник намагався проникнути в один із закритих магазинів, а при спробі затримання вдарив ножем у живіт охоронця.

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