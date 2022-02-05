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Залишилися живими завдяки чуду: під Херсоном діти провалилися під лід і ледь не загинули

22:18 5 лютого 2022
Залишилися живими завдяки чуду: під Херсоном діти провалилися під лід і ледь не загинули

На Херсонщині, де з каналу дістали авто з 82-річним водієм, охоронець яхт-клубу врятував на Дніпрі двох дітей, які провалилися під лід.

Як повідомила журналіст ТСН, двоє братів та їхня сестра вирішили перевірити лід на міцність і раптово пішли під воду. Сам вибратися зміг лише 9-річний Євген, який одразу ж побіг по допомогу до бабусі.

Допоки рятувальники поспішали до місця подій, дітям пройшов на допомогу 42-річний охоронець яхт-клубу. Він обв'язався мотузкою і кинувся у воду.

«У мене діти однолітки постраждалих. Так що не було часу навіть думати про щось. Мені допомагали небайдужі перехожі. Взяли мотузку, витягли спочатку дівчинку, лід провалився піді мною, але я дістав і хлопчика», — розповів Василь Карнаухов, який після того, що сталося, захворів.

Нагадаємо, у грудні у Кропивницькому на льоду ледь не загинула 9-річна гімназистка. В останній момент їй на допомогу прийшов директор обласного онкоцентру, який на той час перебував у гімназії.

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