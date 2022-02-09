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Події

Батька вбив ножем, а брата поранив ножицями: на Тернопільщині чоловік «образився» на рідних при розподілі м'яса

15:24 9 лютого 2022
Ніж у крові

На Тернопільщині чоловік зарізав батька та вдарив ножицями в обличчя брата, образившись, що родичі не захотіли поділитися з ним м'ясом.

Як повідомляють у ГУНП у Тернопільській області, вбивство сталося в одному із сіл Кременецького району.

Сім'я, в якій сталася трагедія, вважалася неблагополучною — чоловіки не працювали, перебиваючися тимчасовими заробітками, часто сварилися та зловживали алкоголем.

У день, коли сталося вбивство, батько разом із старшим сином пішов до сусідів, де чоловіки допомагали забити свиню. Молодший допомагав іншому сусідові по господарству. З сином та батьком сусіди розплатилися м'ясом, а молодшому віддячили горілкою.

«Конфлікт між родичами виник під час вечері. Батько та брат відмовилися поділитися з членом сім'ї м'ясом. Це розлютило чоловіка і він схопив ножа та вдарив ним батька у груди. За батька заступився старший син. Проте не зміг нічого зробити — брат вдарив його в обличчя ножицями та втік», — зазначили у поліції.

Фото поліції Тернопільщини

Зловмисник розповів сусідові, що напав на рідних. Односельець, зайшовши у двір, побачив бездихане тіло пенсіонера, а поруч сина, який стікав кров'ю. Він одразу викликав «швидку» та поліцію.

Фото поліції Тернопільщини

Медики констатували смерть 61-річного чоловіка. Пораненого госпіталізували до реанімаційного відділення.

Молодшого сина затримали за кілька годин. Він у всьому зізнався. Йому повідомили про підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому.

Раніше на Львівщині до довічного ув'язнення засудили 48-річного чоловіка, який під час застілля зарізав свого сина та його приятеля.

Фото поліції Тернопільщини

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