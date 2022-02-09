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Події

Вимагали за «послуги» 1,39 млн грн на рік: НАБУ та САП підтвердили викриття на хабарі депутата Київради

20:07 9 лютого 2022
Хабар

У середу, 9 лютого, правоохоронці викрили на хабарі чинного депутата Київської міської ради та ще п'ятьох людей.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ та САП.

У справі фігурують:

  • депутат Київської міської ради, голова однієї із постійних комісій Київради;
  • помічник депутата Київради;
  • директор комунального підприємства;
  • заступник директора комунального підприємства;
  • заступник директора комунального підприємства;
  • наближена до депутата особа.

Зловмисників упіймали на отриманні 1,26 млн грн. неправомірної вигоди за сприяння організації роздрібної торгівлі у столиці.

Зазначається, що депутат із спільниками вимагали гроші у компаній за забезпечення перемоги в електронних торгах про право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі. Слідство встановило сім таких локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах.

За свої послуги учасники злочинної схеми вимагали 1,39 млн. гривень на рік. Їх викрили під час передачі більшої частини цієї суми — 1,26 млн грн. Наразі тривають слідчі дії.

Незважаючи на те, що НАБУ, ані САП не називають прізвища затриманих, зокрема депутата Київради. Проте раніше у ЗМІ писали, що йдеться про депутата Київської міської ради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина.

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