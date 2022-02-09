У Києві чоловік випадково застрелив кохану: з'явилися нові деталі трагедії

Киянину, який вистрілив у кохану, бажаючи похвалитися зброєю, загрожує тюремний термін.

37-річна Аліна Кривцова померла після посиденьок з алкоголем, пише OBOZREVATEL. Вбивцею став її співмешканець Григорій Козинець.

Чоловік був приватним підприємцем, займався ремонтом та обслуговуванням автомобілів. Останнім часом неофіційно працював у столичному таксі «Гранд». Загибла працювала завідувачкою відділу у супермаркеті «Сільпо» на Оболоні.

Пара була разом уже вісім років. Ніхто зі знайомих пари не вірить, що Григорій міг убити Аліну навмисно. Усі вважають, що виною всьому стала необережність.

Увечері у неділю Аліна прийшла додому до Григорія. Він жив у квартирі зі своєю 69-річною матір'ю, старшою сестрою та її донькою.

Пара зачинилася в його кімнаті, пили алкоголь та розмовляли. За словами Григорія, за два дні до того він знайшов у кімнаті покійного батька пістолет й вирішив показати коханій. Постріл прогримів раптово. Куля потрапила жінці у голову.

У кімнату забігли сестра та мати Григорія й побачили, що Аліна лежала на ліжку у крові. Чоловік одразу ж зателефонував у швидку допомогу та поліцію. Але поранення у голову виявилося смертельним, жінка померла.

Зброя, через яку загинула Аліна Кривцова, — стартовий пістолет, перероблений для відстрілу набоїв травматичної дії.

Якщо суд визнає Григорія Козинця винним, то йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно під час перестрілки на концерті загинула дружина футболіста парагвайської «Олімпії» Івана Торреса. Мішенню для нападників був продавець наркотиків. Але жертвами стали безневинні люди — у тому числі й дружина гравця, яка зазнала кульового поранення у голову.



Фото https://incident.obozrevatel.com/

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