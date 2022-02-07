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Події

Приставив до голови пістолет і вистрелив: киянина затримали за вбивство 37-річної співмешканки

16:00 7 лютого 2022
Поліцейський

У Києві, де нещодавно біля входу до лікарні застрелився чоловік, на Оболоні загинула 37-річна жінка — її вбив співмешканець, який вистрілив із пістолета у потилицю.

Як повідомляють у поліції Києва, вночі на спецлінію 102 зателефонував мешканець Києва і повідомив, що випадково поранив свою громадянську дружину — НП сталася на вулиці Прирічній.

«На місці події поліцейські встановили, що чоловік і жінка спільно розпивали алкогольні напої та вирішили розважитися за допомогою зброї. Чоловік приставив до голови постраждалої травматичний пістолет і вистрілив у потилицю», — повідомили в поліції.

Фото поліції Києва

Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати постраждалу — вона померла під час надання медичної допомоги. 43-річного киянина затримано, зброю вилучено.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Чоловікові готуються повідомити про підозру. Санкція статті — до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Ексклюзивний матеріал «Розстріляв чоловіка та дружину, а потім виніс із дому сейф»: вбивця подружжя-фермерів з Вінниччини засуджений до довічного ув'язнення" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото поліції Києва

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