27.80 / 28.02 31.69 / 32.04
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Намагався влаштувати теракт у Києві: СБУ затримала завербованого спецслужбами Білорусі агента (відео)

12:19 10 лютого 2022
СБУ

У Києві під час спроби підпалу автомобіля затримали місцевого жителя, якого завербували представники однієї із білоруських держструктур.

Як повідомляють у СБУ, хлопець намагався підпалити машину біля будівлі однієї із столичних громадських організацій.

«Під час слідчо-оперативних дій СБУ встановила, що він займався також залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їхніх приміщень на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування. Зловмисник причетний до організації несанкціонованих мітингів поблизу зарубіжних дипломатичних представництв», — повідомили у Службі безпеки України.

За підривну діяльність він отримував із-за кордону гроші на свою банківську картку. Зокрема за підпал авто йому пообіцяли «100 тисяч». Затриманий розповів, що за дорученням кураторів їздив до Житомира, де фотографував машини, що стояли біля будівлі військкомату, а потім намагався «пробити» їхні номери. Він також зізнався, що «підпалював салют» біля будівлі посольства у Києві.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт).

Раніше у Службі безпеки України повідомили про викриття у Житомирській області «фабрики» фейкових облікових записів, яка використовувалася для підготовки російських інформаційних диверсій.

Фото зі сторінки СБУ у соціальних мережах

249

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

Ірина Сопонару

Народжують по молодості та по дурості: Ірина Сопонару розповіла, що зробить, якщо «не вдасться» завагітніти

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.