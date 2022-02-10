Намагався влаштувати теракт у Києві: СБУ затримала завербованого спецслужбами Білорусі агента (відео)

У Києві під час спроби підпалу автомобіля затримали місцевого жителя, якого завербували представники однієї із білоруських держструктур.

Як повідомляють у СБУ, хлопець намагався підпалити машину біля будівлі однієї із столичних громадських організацій.

«Під час слідчо-оперативних дій СБУ встановила, що він займався також залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їхніх приміщень на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування. Зловмисник причетний до організації несанкціонованих мітингів поблизу зарубіжних дипломатичних представництв», — повідомили у Службі безпеки України.

За підривну діяльність він отримував із-за кордону гроші на свою банківську картку. Зокрема за підпал авто йому пообіцяли «100 тисяч». Затриманий розповів, що за дорученням кураторів їздив до Житомира, де фотографував машини, що стояли біля будівлі військкомату, а потім намагався «пробити» їхні номери. Він також зізнався, що «підпалював салют» біля будівлі посольства у Києві.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт).

Раніше у Службі безпеки України повідомили про викриття у Житомирській області «фабрики» фейкових облікових записів, яка використовувалася для підготовки російських інформаційних диверсій.

Фото зі сторінки СБУ у соціальних мережах

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