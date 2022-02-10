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Події

Смертельна ДТП під Харковом: у Ярославського прокоментували аварію

17:11 10 лютого 2022
дтп

У компанії DCH бізнесмена Олександра Ярославського прокоментували смертельну ДТП на трасі Київ — Харків, через яку президента DCH викликають на допит. Представники DCH кажуть, що номерний знак, виявлений на місці ДТП, належить автомобілю однієї із допоміжних служб компанії.

«За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, знаходився водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясувано інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію», — кажуть у компанії.

Представники DCH пояснили, що водій був допитаний поліцією, погодився співпрацювати зі слідством і чекає вибору запобіжного заходу.

Президент DCH Олександр Ярославський зараз перебуває в Лондоні, але попередньо дав пояснення: увечері, коли сталося ДТП, бізнесмен був удома, а дорожні пригоди з автомобілями компанії коментувати не може.

Нагадаємо, ДТП трапилося близько 23 години 9 лютого. Автомобіль, який їхав до Харкова, збив чоловіка-пішохода на проїжджій частині та залишив місце ДТП. Постраждалий помер від отриманих травм. На місці аварії поліція виявила автомобільні номери.

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