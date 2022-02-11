«Напередодні зникнення Аміна вкрала шматок хліба»: суд виніс вирок прийомним батькам, які спалили та втопили тіло 6-річної дівчинки

Влітку 2017 року ця історія вразила всю Україну. Тетяну та Юрія Кудрявцевих з Кривого Рогу, які заснували будинок сімейного типу і вважалися зразковими батьками, було затримано за наругу над тілом їхньої прийомної шестирічної доньки Аміни Менго. Спочатку батьки самі заявили до поліції про зникнення дівчинки. Сказали, що малеча загубилася дорогою на вокзал. Пошуки тривали кілька днів, доки слідчі не з’ясували: Кудрявцеви самі спалили тіло мертвої Аміни та втопили останки у водоймі. Як розповідали в поліції, під час допиту Юрій Кудрявцев зізнався, що Аміна померла, а вони з дружиною, злякавшись проблем з органами опіки, вирішили позбутися тіла дівчинки. Пізніше пакет з останками знайшли саме у тому місці, на яке вказав прийомний батько. Експертиза підтвердила, що останки належать Аміні, і Кудрявцевим висунули підозру в нарузі над тілом дівчинки. Що спричинило її смерть, залишалося невідомим. А самі Кудрявцеви після того, як у них з’явився адвокат, почали наполягати на своїй невинуватості і на тому, що перші свідчення у Юрія нібито вибили співробітники правоохоронних органів. Дзержинський районний суд розглядав цю справу понад чотири роки і зараз виніс подружжю вирок.

«Я жахнулася: діти так схудли! Але прийомна мати сказала, що вони просто… багато бігають у дворі»

Тетяні і Юрію Кудрявцевим дали по дев’ять років позбавлення волі. На подружжя надягли наручники в залі суду — під час судового слідства вони не перебували під вартою. Відповідати на запитання журналістів подружжя категорично відмовилося. Вони не спілкувалися з пресою з того самого моменту, як їх затримали. Хоча до цього навіть давали пресконференцію, на якій Тетяна розповідала, як начебто зникла Аміна. Говорила, що дівчинка дорогою на вокзал попросилася до туалету. Чи повернулася вона в машину, подружжя… не перевірило і поїхало далі. Ця дивна версія тоді насторожила і журналістів, і поліцейських.

— Вони плуталися у свідченнях, і щось підказувало: обидва приховують правду, — розповідав у 2017 році начальник слідчого відділу Криворізького відділу поліції на Дніпропетровщині Олександр Гоптарьов. — Пізніше від батька ми дізналися, що дівчинка померла, а її тіло знищили. Можливо, в ньому прокинулася совість або ж стало страшно… Чоловік розплакався і все розповів. Прийомний батько показав місце, де знищили труп та сховали останки.

У ході слідчих дій ми встановили, що подружжя везло тіло дівчинки трасою Н-11 у напрямку Миколаєва і, від’їхавши від міста на 16 кілометрів, звернуло до лісосмуги. За два кілометри від дороги вони спалили труп у металевому контейнері. На це знадобилася година. Потім останки загорнули в поліетиленовий пакет, прив’язали його до шлакоблоку і викинули у водойму неподалік.

При проведенні молекулярно-генетичного дослідження було встановлено збіг генотипів біологічної речовини із зубної щітки Аміни і знайдених у водоймі останків. На підставі цих доказів прийомним батькам дівчинки повідомили про підозру за статтями «Наруга над тілом загиблої» та «Завідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину».

На суді Тетяна та Юрій Кудрявцеви так і не визнали свою провину. Фото 1kr.ua

Крім шестирічної Аміни, у сім’ї Кудрявцевих виховувалися троє рідних та четверо прийомних дітей (зокрема і рідний брат Аміни Тимур Менго). Аміна і Тимур жили у будинку сімейного типу Кудрявцевих з 2012 року. Їхня рідна мама Ілона зізнавалася кореспондентові «ФАКТІВ», що поїхала за кордон через колишнього чоловіка. Мовляв, той переслідував її, шукав по всій Україні, жорстоко бив. Ось вона й змушена була ховатися в іншій країні. Дітей лишила своїй мамі.

— Я інвалід, хворію з 2003 року, — розповіла «ФАКТАМ» бабуся дітей Елла Менго. — Якоїсь миті мені стало зовсім погано: вже не виходила на вулицю, не могла взяти дітлахів на руки. Сказала педіатру, що хочу тимчасово віддати онуків до інтернату. Приїхала комісія з виконкому, Тимура та Аміну забрали до лікарні на обстеження. Коли діти ще були там, до мене додому прийшла жінка. Сказала, що вона з виконкому. То була Тетяна Кудрявцева. «Я так вам співчуваю, — сказала вона. — Якщо вашим онукам потрібна допомога, кажіть, все зроблю. Привезу їм підгузки, харчування…» Вона була дуже доброю, ніжною, як рідна. Почала відвідувати мене майже кожен день. Умовляла, щоб я оформила онуків у їхню родину. «Брат із сестричкою переселяться до нас, але ми постійно будемо їх до вас привозити, — обіцяла Тетяна. — Станемо однією сім’єю. Ви відчуєте себе найщасливішою бабусею на світі!»

За словами Елли Менго, Тетяна вмовила її написати відповідну заяву, і 16 травня 2012 року Кудрявцеви забрали Аміну і Тимура.

— З того часу така добра і дбайлива Тетяна раптом почала мене уникати, — згадує Елла Менго. — Скільки я просила її привезти дітей, та все було марно, у неї завжди були відмовки. То діти застудилися, то бояться сідати в машину… Коли Тетяна одного разу показала їхні фотографії, я жахнулася: діти так схудли! Але прийомна мати сказала, що вони просто… багато бігають у дворі.

Зустрічатися з Аміною і Тимуром я стала лише після того, як написала заяву до служби у справах дітей. Тимур мені здався якимось заляканим. Постійно дивився на Тетяну, боявся без її дозволу навіть взяти в руки машинку. Коли онуки жили зі мною, вони щодня пили молоко. А тут раптом відмовилися. Я запитала у Тетяни, чому не дає їм молока, і почула у відповідь: «Бо вони після нього ср… ть!» І раптом жінка розлютилася: «Як ви мені всі набридли! У лікарнях теж чіпляються: „Що у вас за худі карлики?“ Генетика у них така!»

Кудрявцева намагалася оформити дітям інвалідність. Спочатку домагалася, щоб їх визнали розумово відсталими. Коли з цим діагнозом не вийшло, просила призначити Аміні групу через ревматизм. Знову нічого не вийшло. Тоді Тетяна сказала: у дітей карликовість. Мовляв, вони надто маленькі. Я пояснювала, що їхня мама Ілона в дитинстві теж була дуже малою. Дочка і зараз невисока — лише 150 сантиметрів.

Але Тетяна запевняла, що це ненормально. Вона наполягла на тому, щоб дітей ввели в так звану клофелінову кому. Як мені пояснили лікарі, у стані коми беруть пункцію кісткового мозку. Я говорила Кудрявцевій, що в Аміни слабке серце, з нею не можна проводити таких експериментів. «Не заважайте! — відрізала Тетяна. — Ми робитимемо те, що вважаємо за потрібне». А коли я почала обурюватися, Кудрявцева заявила: «Дітей ти більше не побачиш, навіть по телефону не почуєш!» Це було восени 2014 року. І з того часу я не чула ані Тимура, ані Аміночку…

«Не знала, як сказати Тимурчику, що сестрички вже немає, а він, виявляється, все знав»

Елла Менго ходила на всі судові засідання. Була й на завершальному, де Кудрявцевим оголошували вирок.

— Провину вони так і не визнали, — продовжує Елла Менго. — Тетяна поводилася гордовито, побачивши мене посміхалася і награно закочувала очі. А Юрій минулого літа рибалив на тій водоймі, де вони втопили останки Аміни… Вони з Тетяною весь цей час перебували на волі. Одразу після затримання їхній будинок сімейного типу розформували. Рідних дітей забрав дідусь, батько Юрія, а прийомних — органи опіки.

— Пам'ятаю, як ви їздили до свого онука Тимура у дитячий будинок, займалися оформленням документів і хотіли його забрати. Вам це вдалося?

— На жаль, ні, ми не встигли. Мала приїхати донька, але вона довго не могла виїхати з Еміратів… А коли нарешті приїхала і ми подали до суду, отримали відповідь, що такої дитини в Україні вже немає. Виявилося, що його усиновили німці, які зараз живуть у Канаді. У цього подружжя є дві доньки. Тепер це старші сестрички Тимура. Я спілкуюся з цими людьми, і вони мені подобаються. Гарна благополучна сім’я.

Шкода тільки, що онук тепер так далеко, але, мабуть, для нього так буде краще. Зараз він повністю поринув у нове життя, де ніщо не нагадує йому про минуле. Тут, в Україні, так би не вийшло. Ми з вихователями з дитбудинку довго не розповідали йому про смерть Аміни, боялися… А потім з’ясувалося, що він давно вже все знав, але тримав у собі.

Кудрявцеви налаштували його проти мене, розповідали про нас з донькою якісь несусвітні дурниці. І спочатку Тимур, пам’ятаючи вказівки Тетяни, навіть боявся заговорити зі мною… Але це в минулому. Нині він має нове життя. Вже добре вивчив англійську та німецьку… До речі, діагноз карликовість, на якому так наполягали Кудрявцеви, не підтвердився. Тимур чудово росте і розвивається без будь-яких препаратів. Нормальна, здорова дитина.

А були вони з Аміною такими маленькими і худими ще й через харчування. На суді озвучували свідчення одного з прийомних дітей Кудрявцевих, який розповів, що «Аміна та Тимур були на спеціальній дієті». Цю дієту їм вигадали самі Кудрявцеви, і полягала вона в тому, що дітям не давали ні м’яса, ні риби, ні молочних продуктів. Тільки каші. Ще цей хлопчик розповів, що напередодні зникнення Аміни (як ми вже тепер розуміємо, напередодні смерті) вона вкрала шматочок хліба, який їй теж не дозволяли, і їла його, сховавшись під столом. Тетяна побачила, вилаяла її та поставила в кут. Це був останній вечір, коли діти бачили Аміну живою. І нам залишається лише здогадуватися, що сталося далі. Особисто я не виключаю, що Аміну побили. Знаючи те, з якою жорстокістю Кудрявцеви потім розправилися з її тілом, гадаю, що вони здатні на все.

Аміночку я, до речі, поховала. Влітку 2020 року мені видали її останки, і я поховала їх біля могили її родички. Тоді ж з’явилися якісь волонтери, які заявили, що хочуть зібрати гроші на пам’ятник. Я відмовилася. Пояснила, що гроші мені не потрібні, а пам’ятник там і ставити немає де — мало місця, і він просто не поміститься. А згодом дізналася, що ці волонтери розпочали збір коштів від мого імені. Якщо можна, напишіть, будь ласка, що я не маю до цього ніякого відношення, і гадки не маю, яку мету насправді переслідують ці люди. Одразу після похорону мені Аміночка кілька разів снилася. Просила то молока, то банан, то тортик. Я все це приносила на її могилку, і невдовзі ці сни припинилися. Сподіваюся, що її бідна душа знайшла спокій.

Що саме спричинило смерть маленької Аміни, досі не відомо

— Де зараз ваша донька, рідна мама Аміни?

— В Україні. Вона втретє вийшла заміж, у неї ще двоє дітей. Її чоловік живе за кордоном, але іноді приїжджає. А вона з дітьми перебуває тут.

Еллі Менго як потерпілій присудили мільйон гривень компенсації. Прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3 Олексій Пустоваров розповів «ФАКТАМ» подробиці гучного судового процесу.

— Вина підсудних повністю доведена, — каже Олексій Пустоваров. — Ми просили для обвинувачених 10 років ув’язнення. Суд дав їм дев’ять, і ми вироком задоволені. Обвинувачені спочатку говорили, що будуть давати свідчення в останню чергу, після решти учасників процесу. Але коли черга до них дійшла, відмовилися говорити, скориставшися статтею 63 Конституції України. Єдине, що сказала обвинувачена, — що була у Кривому Розі. І в останньому слові без жодних подробиць сказала, що не винна.

— У своїх свідченнях поліції Юрій Кудрявцев казав, що дівчинка померла нібито через передозування гормональним препаратом. Що показала експертиза?

— Судово-медичних експертиз було кілька, — продовжує Олексій Пустоваров. — У висновках першої судмедексперт написав, що причину смерті дівчинки встановити неможливо через те, що тіло сильно обвуглене. Таку ж відповідь дала вже призначена в рамках окремого кримінального провадження за фактом смерті дівчинки комісійна судмедекспертиза у Дніпрі. Надалі була призначена ще одна експертиза, де з урахуванням того, що дівчинка та її брат приймали гормональні препарати, ставилося питання, чи можливий летальний наслідок при передозуванні цих ліків. І була отримана відповідь, що смерть неможлива ані при передозуванні препарату, ані за відсутності лікування захворювання, яке було у покійної дівчинки.

Допитували також ендокринолога, у якої дівчинка була на прийомі. З урахуванням відповідей ендокринолога проводилася ще одна експертиза в Головному бюро судмедекспертиз у Києві. Але й там причину смерті встановлено не було. Тому у грудні 2021 року було ухвалено рішення про закриття кримінального провадження за фактом смерті дівчинки. Питання причини її смерті залишається відкритим, але знайти відповідь, на жаль, вже неможливо.

Щодо Кудрявцевих, то вони мають намір подавати апеляцію. Тому крапка у цій гучній справі ще не поставлена. «ФАКТИ» стежитимуть за розвитком подій.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про гучний судовий процес над 25-річною Владиславою Трохимчук, яка залишила на одинадцять днів трирічну дочку та дворічного сина самих у квартирі без доступу до їжі та води, внаслідок чого дівчинка була виснажена до крайності, а хлопчик помер від голоду.

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter