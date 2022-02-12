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Події

П'яний співробітник ГБР влаштував з патрульними автоперегони на вулицях Харкова

16:45 12 лютого 2022
ГБР

У суботу, 12 лютого, у Харкові працівник Державного бюро розслідувань (ДБР) на власному автомобілі не зупинився на вимогу патрульної поліції.

Після переслідування правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп'яніння та представився співробітником Бюро.

Огляд показав наявність у крові алкоголю.

У ДБР розпочали внутрішнє розслідування.

«За результатами внутрішньої перевірки щодо даного працівника будуть прийняті найсуворіші дисциплінарні та кадрові рішення», — йдеться у повідомленні ДБР.

Раніше п'яний поліцейський став винуватцем смертельної ДТП під Вінницею.

Нагадаємо, в Україні діє закон, згідно з яким за п'яну їзду передбачено реальний тюремний термін.

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