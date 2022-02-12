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Події

З криги, що відкололася на Дніпрі, врятували десятки рибалок: подробиці й фото

22:25 12 лютого 2022
рибалки

У суботу, 12 лютого, неподалік села Москаленки у Золотоніському районі Черкаської області сталася НП. В акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій знаходилося орієнтовно від 50 до 200 рибалок, повідомили у ДСНС.

Рибалка, який зателефонував до Служби порятунку, розповів, що НП сталася на траверсі насосної станції, крижина дрейфує у напрямку Полтавської області на відстані 20 метрів від берега.

Для порятунку людей направили водолазів, водяний патруль поліції, пожежно-рятувальні частини.

Двома риболовецькими баркасами рятувальники на берег доставили близько 70 рибалок. Ще близько 100 людей самостійно пішки дісталися берега.

Нагадаємо, у Києві лікар, ризикуючи життям, врятував 9-річну дівчинку, яка провалилася під кригу.

Фото https://dsns.gov.ua/, https://ch.npu.gov.ua/

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