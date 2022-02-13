У Станиці Луганській вибухнуло кафе: багато постраждалих

У суботу, 12 лютого, у Станиці Луганській стався вибух у кафе, внаслідок якого постраждали 12 людей. Про це повідомили у ДСНС.

Інцидент трапився близько 6 години вечора в кафе «Мрія». Вибухнув газовий балон, який спровокував пожежу.

З 12 постраждалих, 8 осіб госпіталізовано, 4 особи після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.

Пожежу ліквідували о 21:52 на площі 160 м². На місці події працювала оперативна група главку ДСНС у Луганській області.

Нагадаємо, 2 лютого у Кропивницькому у багатоквартирному будинку на вулиці Попова, 24, стався вибух. За попередніми даними, руйнування були у 74 квартирах.

Раніше у Новій Одесі Миколаївської області у п'ятиповерховому будинку вибухнув газ — було зруйновано два верхні поверхи, третій поверх пошкоджено.

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