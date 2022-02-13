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Події

У кафе на Донбасі розстріляли відвідувачів: двоє людей загинули

11:34 13 лютого 2022
машини

У неділю, 13 лютого, у Гранітному Донецькій області сталася стрілянина у кафе. Внаслідок стрілянини загинули двоє людей, ще двох з пораненнями госпіталізували.

У поліції повідомили, що внаслідок конфлікту між відвідувачами невідомі стали стріляти зі зброї.

На виклик одразу прибули бійці спецпідрозділу КОРД, слідчо-оперативна група поліції Волновахи та «швидка».

Як з'ясувалося, одна людина загинула на місці конфлікту у кафе, ще одна — у лікарні, двох з пораненнями госпіталізували.

Правоохоронці затримали двох чоловіків, у яких вилучили речові докази, зокрема зброю.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Станиці Луганській учора стався вибух у кафе, постраждали 12 людей.

Фото https://dn.npu.gov.ua/

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