28.22 / 28.96 31.98 / 32.91
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Поглумився над матір'ю на очах у паралізованої бабусі: на Хмельниччині суд виніс вирок 34-річному звіру

10:16 14 лютого 2022
Насильство

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд засудив до 6 років ув'язнення 34-річного чоловіка, який згвалтував свою матір.

У Хмельницькій обласній прокуратурі уточнили, що ця подія сталася у серпні 2021 року. Чоловік прийшов додому нетверезим, затягнув у будинок матір, кинув її на ліжко та згвалтував. Все це відбувалося на очах його паралізованої бабусі, яка нічим не могла допомогти жінці. Можливості покликати на допомогу вона теж не мала.

Раніше на Миколаївщині до 12 років позбавлення волі засудили чоловіка, який згвалтував 12-річну сусідську дівчинку. Він заліз у будинок знайомої жінки, де в одній із кімнат спала її дочка. Чоловік згвалтував дитину, переконуючи нічого не говорити матері про «їхній маленький секрет». На допомогу дівчинці прийшов родич, побачивши якого гвалтівник втік.

Фото Pixabay

797

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

анна трінчер

«Навіщо так негарно себе вдягати»: Анну Трінчер після повернення на сцену захейтили через надто відверте вбрання

«Все, що потрібно знати про нашу «елітку»: у мережі активно коментують від’їзд олігархів з країни

«Все, що потрібно знати про нашу «елітку»: у мережі активно коментують від’їзд олігархів з країни

салат

Легкий, але ситний: салат за п'ять хвилин від Людмили Борщ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.