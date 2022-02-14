Поглумився над матір'ю на очах у паралізованої бабусі: на Хмельниччині суд виніс вирок 34-річному звіру

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд засудив до 6 років ув'язнення 34-річного чоловіка, який згвалтував свою матір.

У Хмельницькій обласній прокуратурі уточнили, що ця подія сталася у серпні 2021 року. Чоловік прийшов додому нетверезим, затягнув у будинок матір, кинув її на ліжко та згвалтував. Все це відбувалося на очах його паралізованої бабусі, яка нічим не могла допомогти жінці. Можливості покликати на допомогу вона теж не мала.

Раніше на Миколаївщині до 12 років позбавлення волі засудили чоловіка, який згвалтував 12-річну сусідську дівчинку. Він заліз у будинок знайомої жінки, де в одній із кімнат спала її дочка. Чоловік згвалтував дитину, переконуючи нічого не говорити матері про «їхній маленький секрет». На допомогу дівчинці прийшов родич, побачивши якого гвалтівник втік.

Фото Pixabay

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