У Херсоні маршрутка потрапила у ДТП: є постраждалі

У Херсоні сталася ДТП за участю маршрутного таксі та легкового автомобіля, внаслідок якої постраждали люди. Про це повідомили на сайті Херсонської міськради.



Аварія сталася вранці 15 лютого на розі Театральної/Рішельєвської. Легковий автомобіль не пропустив маршрутку, яка прямувала за маршрутом № 29. Автобус виїхав на тротуар.

За інформацією очевидців, водія легковика «вирізали» з автомобіля. Частина пасажирів маршрутки травмувалася.

Поліцейські, які працювали на місці аварії, попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля Mitsubishi Galant, рухаючись по вул. Рішельєвська та виїжджаючи на перехрестя з вул. Театральна, не пропустив маршрутку, що їхала головною дорогою. Внаслідок цього машини зіткнулися. Трьох учасників ДТП — водія автомобіля та двох пасажирів автобуса — доправили до лікарні.

Нагадаємо, кілька днів тому сталася смертельна ДТП під Харковом. Поліція викликає на допит бізнесмена Ярославського, номери машини з парку якого виявили на місці аварії.

Фото https://hr.npu.gov.ua/

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