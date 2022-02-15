28.08 / 28.45 31.83 / 32.37
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Непедагогічна поведінка: вчитель у поїзді ліз цілуватися до учениці, а потім почав налаштовувати проти неї інших дітей

16:40 15 лютого 2022
Непедагогічна поведінка: вчитель у поїзді ліз цілуватися до учениці, а потім почав налаштовувати проти неї інших дітей

У Львівській області стався кричущий випадок — нетверезий вчитель чіплявся до неповнолітньої учениці. Сталося це під час поїздки групи школярів до Карпат, повідомила мати постраждалої дівчинки у Facebook-групі Батьки SOS.

За її словами, до школи дівчинка перейшла лише цього навчального року, тож друзями у класі обзавестися не встигла. Проте вчитель запевнив матір, що все буде гаразд і попросив дзвонити у будь-який час.

Однак у дорозі він дозволив собі зайвого і почав чіплятися до школярки, при цьому дітям він також дозволив пити спиртне.

«Після 17 години мені дзвонить дочка і каже, що вчитель ліз до неї цілуватися. Вона, як могла, закривалася від нього, але він 4 рази ліз до неї цілуватися, а потім взагалі поліз під футболку. Дочка влаштувала скандал, педагог спочатку просив її забути про це, потім пішов агресивним шляхом і почав налаштовувати інших дітей проти неї», — повідомила мати школярки.

Внаслідок цього жертва насильства стала ще й жертвою буллінгу з боку дітей.

Тепер мати дівчинки збирається позиватися до суду на вчителя-педофіла та просить поради у мережі, як знайти хорошого адвоката.

Нагадаємо, у травні 2021 року суд у Львівській області визнав директора ліцею у Червоноградському районі винною у буллінгу щодо дітей — жінку зобов'язали сплатити штраф у розмірі 1500 грн.

А у березні 2019 року було винесено вирок матері підлітка, який влаштував цькування вчительки — жінка сплатила штраф у розмірі 850 гривень.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Ігор Романенко

Вторгнення Росії, можливо, розпочнеться вже завтра, — український генерал

Володимир Ленін

У кішці з Британії побачили схожість із «вождем світового пролетаріату» Володимиром Леніним (фото)

салат

Легкий, але ситний: салат за п'ять хвилин від Людмили Борщ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.