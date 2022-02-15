Непедагогічна поведінка: вчитель у поїзді ліз цілуватися до учениці, а потім почав налаштовувати проти неї інших дітей

У Львівській області стався кричущий випадок — нетверезий вчитель чіплявся до неповнолітньої учениці. Сталося це під час поїздки групи школярів до Карпат, повідомила мати постраждалої дівчинки у Facebook-групі Батьки SOS.

За її словами, до школи дівчинка перейшла лише цього навчального року, тож друзями у класі обзавестися не встигла. Проте вчитель запевнив матір, що все буде гаразд і попросив дзвонити у будь-який час.

Однак у дорозі він дозволив собі зайвого і почав чіплятися до школярки, при цьому дітям він також дозволив пити спиртне.

«Після 17 години мені дзвонить дочка і каже, що вчитель ліз до неї цілуватися. Вона, як могла, закривалася від нього, але він 4 рази ліз до неї цілуватися, а потім взагалі поліз під футболку. Дочка влаштувала скандал, педагог спочатку просив її забути про це, потім пішов агресивним шляхом і почав налаштовувати інших дітей проти неї», — повідомила мати школярки.

Внаслідок цього жертва насильства стала ще й жертвою буллінгу з боку дітей.

Тепер мати дівчинки збирається позиватися до суду на вчителя-педофіла та просить поради у мережі, як знайти хорошого адвоката.

Нагадаємо, у травні 2021 року суд у Львівській області визнав директора ліцею у Червоноградському районі винною у буллінгу щодо дітей — жінку зобов'язали сплатити штраф у розмірі 1500 грн.

А у березні 2019 року було винесено вирок матері підлітка, який влаштував цькування вчительки — жінка сплатила штраф у розмірі 850 гривень.

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