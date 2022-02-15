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Події

Готувала теракти проти українських військових за завданням ворога: СБУ затримала російську розвідницю

17:49 15 лютого 2022
Оперативне фото

У Луганській області співробітники СБУ затримали агентесу так званої «МДБ ЛНР» — жінка за дорученням російських кураторів збирала розвідувальні дані для подальшого вчинення терактів проти підрозділів української спецслужби з використанням вибухівки.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, мешканка регіону ще у квітні 2021 року була завербована громадянином РФ, який представляв «розвідку» бойовиків на непідконтрольній Україні території Луганської області. Їй було доручено збирати відомості про адміністративні будинки, автотранспорт силовиків, а також передавати особисті дані співробітників СБУ.

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Для передачі відомостей було встановлено закриті канали зв'язку.

Затриманій вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 («Державна зрада») Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Суд узяв підозрювану під варту

Нагадаємо, раніше у пункті перетину лінії розмежування на Луганщині затримали чоловіка, який приїхав отримувати українську пенсію. Затриманий виявився колишнім бойовиком «ЛНР», який брав участь у боях проти українських військових на Бахмутській трасі та в Луганській області.

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